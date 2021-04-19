شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة انقاذ شاب لـ عائلة داخل مركبة تحركت دون سائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تمكن مواطن في محافظة عسير، من إنقاذ عائلة داخل مركبة تحركت من مكانها دون سائق.

وبين مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة رجوع المركبة إلى الخلف أثناء مرور أحد الأشخاص بجانبها، والذي ذهب تجاهها لمحاولة إنقاذ العائلة وإيقاف المركبة قبل اعتراضها للطريق.

وقلل ناشر الفيديو أن الأب نزل إلى محل بقالة وترك أسرته بالمركبة، التي تحركت فجأة ففتحت الأم باب المركبة واستنجدت بالشاب الذي لبى نداءها على الفور.