شكرا لمتابعة خبر عن شروط ترشيح المواطنين لقيادة المدارس الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن شروط ترشيح السعوديين لقيادة المدارس الأهلية، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة للوزير حمد آل الشيخ نظاما وبناء على لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة تعيين قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية على حساب ملاكها.

وتتمثل الشروط في: اعتماد تنظيم آلية العمل في تكليف القيادات المدرسية في المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة بالصيغة المرفقة بالقرار، كما تلتزم جميع المدارس الأهلية والعالمية بتنفيذ هذا القرار، وتتابع مكاتب/إدارات التعليم الأهلي ومكاتب التعليم العالمي والأجنبي التزام المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية بهذا القرار.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه، فيما يبلغ القرار هذا لمن يلزم، لتنفيذه، والعمل بموجبه، وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي، بينما ضوابط ترشيح قادة المدارس الأهلية: أن يكون المرشح سعودي الجنسية، أن يكون متفرغا لمهام قيادة المدرسة تفرغا تاما.

ويجب أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ولا يقل عن درجة البكالوريوس، ويفضل أن يكون بذات التخصص للتكليف

الخاص بقيادة مدارس التربية الخاصة والطفولة المبكرة، أن يكون لائقا صحية حسب التقرير الطبي المعتمد.

ومن الضروري ألا تقل خبرته كمعلم عن ثلاث أعوام في مدرسة أهلية أو حكومية، ولدية خبرة إدارية سابقة أو عمل وكيلا قبل ترشيحه سنوات على الأقل، ولصاحب الصلاحية حق النظر الحالات الفردية وفق المصلحة التعليمية والتربوية.

وأشارت إلى أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال في دينهم والمتميزين خلق وعلما وعملا وقدرة على أداء هذا الواجب النبيل، إجادة المرشح للمدارس العالمية والبرامج الدولية للغة الإنجليزية، ويفضل حصوله على دورات تدريبية في المجال التربوي، واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية ذات العلاقة.