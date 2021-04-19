شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم أخذ المرأة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم أخذ المرأة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان، وكذلك متى يكون القيء مُفسداً للصيام.

وقال الخثلان أنه يجوز للمرأة أخذ هذه الحبوب إذا لم تكن مضرة بصحتها، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناولها.

ودعا الخثلان بعدم أخذ هذه الحبوب مطلقًا؛ لأنها تمنع حدوث شيء طبيعي بجسم المرأة، مرجحًا أن يكون لهذا المنع آثار سلبية على صحة المرأة على المدى البعيد.

من ناحية أخرى أخرى، قال الشيخ بأن القيء يصبح مُفسداً للصيام إذا تعمد المرء التقيؤ، أما في حال كان الأمر خارجًا عن إرادة المسلم فيعد صومه صحيحًا.