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الخطوط الحديدية توضح مدى إمكانية إبراز النسخة الرقمية من الهوية الوطنية عند السفر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الشركة للخطوط الحديدية سار مدى إمكانية إبراز النسخة الرقمية من الهوية الوطنية الموجودة في تطبيقيّ "أبشر" أو "توكلنا" عند السفر .

وقالت الخطوط الحديدية أن المسافرين يمكنهم استخدام النسخة الرقمية من الهوية الوطنية الموجودة في تطبيقيّ "أبشر" أو "توكلنا"، وإبرازها عند السفر كبديل موثوق في حال عدم تواجد أصل بطاقة الهوية المطبوعة معهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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