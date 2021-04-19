شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط الحديدية توضح مدى إمكانية إبراز النسخة الرقمية من الهوية الوطنية عند السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الشركة أوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار مدى إمكانية إبراز النسخة الرقمية من الهوية الوطنية الموجودة في تطبيقيّ "أبشر" أو "توكلنا" عند السفر . وقالت الخطوط الحديدية أن المسافرين يمكنهم استخدام النسخة الرقمية من الهوية الوطنية الموجودة في تطبيقيّ "أبشر" أو "توكلنا"، وإبرازها عند السفر كبديل موثوق في حال عدم تواجد أصل بطاقة الهوية المطبوعة معهم.