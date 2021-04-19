شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة فتاة تستثمر إتقانها للغة الإشارة وتفتح "فود ترك" للصم والبُكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرصت فتاة سعودية على استثمار موهبتها في إتقان لغة الإشارة، بفتح مشروع عربة "فود ترك"، وخصصته لفئة الصم والبُكم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الفتاة وتدعى مشاعل الحمود أنها رغبت في خدمة فئة الصم والبكم بسبب عدم وجود مطاعم ومقاهٍ مُخصصة لها، بالإضافة إلى ربط تخصصها الدراسي بطبيعة المشروع، مشيرة إلى أنها تعرض قائمة الطلبات لديها باللغة العربية ولغة الإشارة أيضًا، بالإضافة إلى لوحة لتدوين ملاحظاتهم، معبرةً عن أملها في تعميم هذه الفكرة في جميع المطاعم والمقاهي.

وأكد سعد الحمود والد الفتاة، إنه أنه قدم لابنته الدعم المعنوي والفني حتى تصل إلى النجاح الذي حققته، وشجعها منذ البداية على فكرتها كونها مميزة وفريدة من نوعها.