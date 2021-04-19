شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جامعة جازان تعلن نتائج التحقيقات في واقعة اختبار الطالبات بالممرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلن المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق نتائج التحقيقات في واقعة قيام بعض طالبات كلية الصيدلة بأداء اختباراتهن في أحد ممرات الكلية.

وقال محرق أن التحقيقات توصلت إلى أن تأخر مسؤولة الصيانة عن الحضور تسبب في عدم تشغيل تكييف القاعات، ومن ثم إجراء الاختبارات بالممرات خوفاً على الطالبات، لافتا إلى أنه صدر قرار بناءً على التحقيقات بإنهاء تكليف ثلاثة من المُتسببات في الواقعة، كما سيتم محاسبتهن على هذا الأمر طبقاً للأنظمة واللوائح.

وقدم محرق الاعتذار للطالبات اللاتي ظهرن وهن يؤدين اختباراتهن في أحد ممرات الكلية، مبيناً أنه كان بإمكان إدارة الكلية التصرف بشكل أفضل