الخطوط السعودية تمازح متابعيها بـ”على وين مسافر؟”.. ومواطنون يتسابقون لتعديد وجهاتهم المفضلة

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واصلت الخطوط السعودية تفاعلها مع متابعيها من خلال تغريدات تشير إلى قرب عودة الرحلات الدولية.

ونشر حساب الخطوط السعودية تغريدة بعنوان “على وين مسافر؟”، وهو ما اجتذب تفاعل المئات من المتابعين على موقع تويتر، والذين اختلفوا في تحديد وجهة السفر المقبلة بالنسبة لهم.

ورأى بعض المتابعين الذين تفاعلوا مع التغريدة أن البقاء في المملكة هو الحل الأفضل، وذلك بسبب الحالة الوبائية المتدهورة في العديد من البلدان على مستوى العالم.

وشارك آخرون بتحديد العديد من الوجهات السياحية في المغرب والقاهرة وهولندا ودبي وأوكرانيا والفلبين، ورأى البعض الاكتفاء بالوجهات الداخلية كالمدينة والرياض وعرعر والطائف.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد نشرت تغريدة تفاعلية خلال الأيام الماضية بعنوان “جهزوا الشنط”، وذلك في إشارة فسرها البعض بقرب صدور قرار السماح بالرحلات الدولية.

Source akhbaar24.argaam

