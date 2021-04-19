لتوثيق مواقع القصائد العربية.. وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع “مسار الشعر العربي”

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أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إطلاق مشروع مسار الشعر العربي، لتوثيق مواقع أشهر القصائد العربية القديمة، مبيناً أن المشروع سيتم إطلاقه قريباً وفق رؤية 2030.

وأشار الأمير بدر إلى أن المشروع يهدف لتطوير وتوثيق المواقع الواردة في القصائد الخالدة للأعشى وامرئ القيس وزهير بن أبي سلمى وعنترة بن شداد وقيس بن الملوح وغيرهم من الشعراء.

وتفاعل عدد من المغردين مع إعلان وزير الثقافة إطلاق المشروع الذي وصفوه بالأكثر من الرائع، مبينين أنها خطوة ممتازة للتصدي لسراق الشعر العربي، وستكون مشروعاً أدبياً وتاريخياً وسياحياً مميزاً.

Source akhbaar24.argaam

