القبض على مواطن سرق مركبة ومحال تموينات في المدينة المنورة (فيديو)

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أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مواطن لارتكابه عدداً من الجرائم، تمثلت في سرقة مركبة وعدد من محال التموينات خارج النطاق العمراني.

وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال بشرطة المنطقة، أسفرت عن القبض على المواطن وهو في العقد الثاني من العمر.

وأضاف أنه جرى إيقاف المواطن المتورط بعد القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته لفرع النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

