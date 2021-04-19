البنك المركزي: لا تشاركوا رمز التحقق مع أي طرف أو جهة

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حذر البنك المركزي السعودي (ساما) من مشاركة رمز التحقق مع أي طرف أو جهة؛ حتى لا يتعرض المستفيد لعمليات الاحتيال المالي.

تحذير:

وقال البنك المركزي السعودي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لا تطلب الجهات المالية منك عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية الإفصاح عن رمز التحقق الذي وصل إليك؛ فينبغي لك عدم مشاركته مع أي طرف أو جهة.

أوقات عمل البنوك في رمضان:

في سياق آخر، أعلن البنك المركزي السعودي في وقت سابق أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

ولفت المركزي إلى أن أوقات البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

وأوضح أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية ومراكز التحويل ستبقى مفتوحة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية والمناطق المزدحمة والآهلة بالسكان والأماكن التي تستدعي تواجد الفروع بصفة مستمرة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. Source almowaten





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