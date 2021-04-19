الموارد البشرية: تنفيذ 15 ألف جولة رقابية على القطاع الخاص خلال أسبوع

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها نفذت (15,672) جولة رقابية وضبطت (1,202) مخالفة لأنظمة العمل و(225) مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الفترة من 8 -15 أبريل الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان لها- عبر تويتر- أن فرق الرقابة الميدانية بالوزارة نفذت تلك الجولات على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1202) مخالفة لأنظمة العمل و (225) مخالفة الإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (1611) إنذارًا.

وكانت الوزارة قد تلقت (1799) بلاغا واردا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر

وأوضحت الوزارة، أن جولاتها الرقابية مستمرة على كل منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

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