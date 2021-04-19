الحصيني متوقعًا طقس الإثنين: أمطار على 4 مناطق.. وارتفاع تدريجي في الحرارة

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم المناطق.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع خلال الـ20 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات منها.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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