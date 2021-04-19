الضمان الصحي: صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على والدة الموظف الأرملة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على والدة الموظف الأرملة، حتى وإن كان هو المعيل الوحيد لها.

وذكر الضمان الصحي، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الوالدين. نسعد بخدمتكم دائمًا».

وقال المواطن في استفساره: هل الشركة ملزمة بالتأمين الطبي على الوالدة الأرملة، في حال عدم زواج الموظف؟ مشيرًا إلى أنه المعيل للوالدة.

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