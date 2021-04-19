وزير الداخلية: تعاون السعودية والبحرين يوفر قاعدة راسخة لحماية المصالح الاستراتيجية لدول المنطقة

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنسيق الأمني والعسكري المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وذلك بالعاصمة البحرينية المنامة.

وفي بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية البحريني بالأمير عبدالعزيز بن سعود، معربًا معاليه عن تقدير مملكة البحرين على الدوام لمواقف المملكة العربية السعودية النبيلة والأصيلة، وحرصها على توحيد المواقف، واستمرار التعاون في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع للجنة الموقرة يمثل تعبيراً واضحاً عن مسيرة ممتدة من التكامل الأمني تجمع البلدين الشقيقين، وتسهم في تعزيز الأداء الأمني المشترك وترسيخ الاستقرار.

من جانبه أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، في كلمته خلال الاجتماع أن التعاون السعودي البحريني يوفر قاعدة أساسية راسخة لحماية المصالح الاستراتيجية لدول المنطقة، مشيرًا سموه إلى أن من ثمرات التعاون هو إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأس أعماله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، مشيرًا إلى ثقته بتحقيق لجنة التنسيق الأمني والعسكري ما تتطلع إليه قيادتا البلدين بما يعود بالأمن والأمان، والاستقرار والنماء للشعبين الشقيقين.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من التوصيات والمبادرات اللازمة.

شارك في الاجتماع من الجانب السعودي، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك المكلف المهندس سهيل محمد أبانمي، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.

فيما شارك من الجانب البحريني، رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، والشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.