السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تُطلق مسابقة أحياء جدة لإحياء جدة ضمن أسبوع الإبداع البلدي



جدة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

أعلنت أمانة محافظة جدة عن اطلاق مسابقة #أحياء_جدة_لإحياء_جدة بالتزامن مع أسبوع الإبداع البلدي عبر منصة (يلا جدة) بالتعاون مع مركز الإبداع البلدي في أمانة جدة.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عايض الزهراني بأن المسابقة تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية من خلال مشاركة أهالي الحي لتحسين وتطوير حيهم من خلال تقديم أفكار إبداعية عبر منصة يلا جدة.

يذكر أن مبادرة "يلا_جدة" تهدف إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال بناء مجتمع حيوي وتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، وأن تكون جدة مدينة يحتذى بها، بجانب تعزيز مكانتها في ترتيب أفضل المدن العالمية خلال السنوات العشر القادمة، فضلاً عن إحياء الانتماء الوطني والمسؤولية لدى السكان وتوفير الفرص الملائمة للمشاركة في التطوير والتحسين والتجميل.

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13:56ت م

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