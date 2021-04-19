

سيئول 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية اليوم 70 إصابة بالسلالات المتحورة الجديدة، مما يرفع الإجمالي إلى 449 إصابة.

وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن من بين الـ70 إصابة الجديدة، كانت هناك 64 إصابة بالسلالة البريطانية و5 إصابات بسلالة جنوب أفريقيا وإصابة واحدة بالسلالة البرازيلية.

وأشارت إلى أن من بين الإصابات المؤكدة الجديدة، تم تأكيد 41 إصابة لمواطنين كوريين جنوبيين و29 إصابة لأجانب، وكانت هناك 35 إصابة وافدة من الخارج و35 إصابة عدوى محلية.

// انتهى //

13:55ت م

0088





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية ترصد 70 إصابة جديدة بسلالات المتحورة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.