السعودية اليوم / الأحوال المدنية تدشن مكتباً للرجال والنساء في المدينة المنورة



المدينة المنورة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

دشنت الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة، "مكتب المدينة المنورة 3" للرجال والنساء، لتقديم خدمات السجل "المدني" للمواطنين والمواطنات، وقد تم إدراجه في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية "أبشر" لاستقبال طلبات المستفيدين.

ويضم المكتب الذي يقع غرب المدينة المنورة على طريق خالد بن خالد بن عقبة بحي الدفاع "العزيزية", وحدات خدمات شاملة مستقلة للرجال وأخرى للنساء، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر وطنية مؤهلة.

يأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

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13:40ت م

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