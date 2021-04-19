السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 1,803 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة



أبوظبي 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1,803 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 498,957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,556 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,760 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 481,326 حالة.

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13:39ت م

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