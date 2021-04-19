

جيزان 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

قدّمت أقسام العيادات الخارجية بمستشفيات صحة جازان خدماتها لـ 201406 مستفيدين خلال الربع الأول من العام 2021م.

وأبانت صحة جازان أن عدد المراجعين في قسم العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بلغ 35308 مراجعين، وبلغ عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر 25093 مراجعا، وبلغ عدد المراجعين بقسم العيادات الخارجية بمستشفى صامطة العام 22117 مراجعا، وبلغ عدد المراجعين في قسم العيادات الخارجية بمستشفى صبيا العام 20940 مراجعا، بالإضافة إلى 97948 مراجعا تم استقبالهم بأقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات الأخرى.

// انتهى //

13:25ت م

0079





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات أقسام العيادات الخارجية بمستشفيات صحة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.