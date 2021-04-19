السعودية اليوم / 10 آلاف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية - عن بعد - بجامعة بيشة



أبها 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

بدأت جامعة بيشة في أداء الاختبارات النهائية الإلكترونية لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة - عن بعد - بالنظام الإلكتروني بمختلف التخصصات والمراحل الأكاديمية.

وأوضحت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أنه تم تقسيم الاختبارات إلى 3 جلسات يوميًا، الأولى من الساعة الـ 10 صباحًا حتى الـ 12 ظهرًا، والثانية من الـ 1 ظهرًا حتى الـ 3 عصرًا والثالثة من الـ 9:30 مساءً حتى الـ 11:30 مساءً، مبينةً أن اليوم الأول من الاختبارات اشتمل على 231 مقررًا في الجلسة الأولى و 42 مقررًا في الجلسة الثانية و 58 مقررًا في الجلسة الثالثة.

// انتهى //

13:24ت م

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