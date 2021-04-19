السعودية اليوم / تسجيل 1399 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان



مسقط 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجلت سلطنة عمان خلال الأيام الـ3 الماضية 1399 إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 181430 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1890 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 161670 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية 107 حالات، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 818 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 265.

// انتهى //

13:00ت م

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مسقط 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجلت سلطنة عمان خلال الأيام الـ3 الماضية 1399 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و12 وفاة، وتعافي 1346حالة.وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 181430 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1890 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 161670 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية 107 حالات، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 818 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 265.// انتهى //13:00ت م0069

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