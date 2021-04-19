السعودية اليوم / نيودلهي تفرض إغلاقًا كاملا لستة أيام للحد من تفشي كورونا



نيودلهي 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

فرضت السلطات في العاصمة الهندية نيودلهي إغلاقًا كاملاً في المدينة ابتداء مساء اليوم ولمدة ستة أيام، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال في بيان إن القرار جاء محاولة لوقف انتشار الفيروس اذ سجلت نيودلهي 25462 حالة جديدة من الإصابات، واصفًا هذه الخطوة بالضرورية لمنع وقوع أزمة أكبر في العاصمة.

وأوضح أن النظام الصحي في العاصمة أصبح تحت ضغط كبير ما يستلزم اتخاذ تدابير صارمة لمنع انهياره كليًا، مشيرًا إلى أن أسرة وحدات الرعاية المركزية أوشكت على النفاد، وأن مستويات الأكسجين في المدينة منخفضة بصورة حرجة.

// انتهى //

12:59ت م

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نيودلهي 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسفرضت السلطات في العاصمة الهندية نيودلهي إغلاقًا كاملاً في المدينة ابتداء مساء اليوم ولمدة ستة أيام، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال في بيان إن القرار جاء محاولة لوقف انتشار الفيروس اذ سجلت نيودلهي 25462 حالة جديدة من الإصابات، واصفًا هذه الخطوة بالضرورية لمنع وقوع أزمة أكبر في العاصمة.وأوضح أن النظام الصحي في العاصمة أصبح تحت ضغط كبير ما يستلزم اتخاذ تدابير صارمة لمنع انهياره كليًا، مشيرًا إلى أن أسرة وحدات الرعاية المركزية أوشكت على النفاد، وأن مستويات الأكسجين في المدينة منخفضة بصورة حرجة.// انتهى //12:59ت م0068

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