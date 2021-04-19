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وفاة هيستر فورد الملقبة بـ عميدة الأميركيين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

وفاة هيستر فورد الملقبة بـ عميدة الأميركيين

تركت وراءها 100 حفيد وعدداً موازياً لأحفاد الأحفاد

متابعات الخليج 365- متابعة

توفيت السيدة هيستر فورد الملقبة بـ عميدة الأميركيين، عن 116 عاماً، تاركة عائلة كبيرة تشمل 100 من أحفاد الأحفاد، حسبما أعلنت أسرتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

عميدة الأميركيين

ونالت هيستر فورد لقب عميدة الأميركيين رسمياً سنة 2019، من مجموعة غرينتولوجي ريسرتش غروب، التي تحصي الأشخاص فوق سن 110 سنوات.

وولدت السيدة الأميركية في ولاية كارولاينا الجنوبية لكن هناك شك بشأن تاريخ ميلادها الصحيح إذا كان 1904 أو 1905، ونشأت في مزرعة حيث كانت تقطف القطن وتعمل في الحقول قبل العمل كمربية أطفال.

وفاة هيستر فورد الملقبة بـ عميدة الأميركيين

العنصرية والأوبئة 

وعاشت فورد المولودة بعد حوالي 40 عاماً من إلغاء العبودية، مراحل الفصل العنصري التي استمرت حتى ستينات القرن العشرين في الولايات المتحدة، كما أن وباء ليس الجائحة الأولى التي شهدت عليها فورد، إذ إنها عاصرت خلال سنوات المراهقة جائحة الإنفلونزا الإسبانية اعتبارا من 1918.

وفاة هيستر فورد الملقبة بـ عميدة الأميركيين

عائلة هيستر فورد

وتركت السيدة التي يصفها أقرباؤها بأنها ركن العائلة، سلالة كبيرة وراءها تتكون من أكثر من 280 فرداً عبارة عن 12 ولداً و48 حفيداً وحوالي 100 من أبناء الأحفاد وعدد مواز من أحفاد الأحفاد، وقد توفيت في منزلها محاطة بعائلتها.

ويذكر أن عميدة البشرية حاليا هي اليابانية كاني تاناكا البالغة 118 سنة.‏

وفاة هيستر فورد الملقبة بـ عميدة الأميركيين

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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