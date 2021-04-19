وفاة هيستر فورد الملقبة بـ عميدة الأميركيين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365- متابعة

توفيت السيدة هيستر فورد الملقبة بـ عميدة الأميركيين، عن 116 عاماً، تاركة عائلة كبيرة تشمل 100 من أحفاد الأحفاد، حسبما أعلنت أسرتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

عميدة الأميركيين

ونالت هيستر فورد لقب عميدة الأميركيين رسمياً سنة 2019، من مجموعة غرينتولوجي ريسرتش غروب، التي تحصي الأشخاص فوق سن 110 سنوات.

وولدت السيدة الأميركية في ولاية كارولاينا الجنوبية لكن هناك شك بشأن تاريخ ميلادها الصحيح إذا كان 1904 أو 1905، ونشأت في مزرعة حيث كانت تقطف القطن وتعمل في الحقول قبل العمل كمربية أطفال.

العنصرية والأوبئة

وعاشت فورد المولودة بعد حوالي 40 عاماً من إلغاء العبودية، مراحل الفصل العنصري التي استمرت حتى ستينات القرن العشرين في الولايات المتحدة، كما أن وباء كورونا ليس الجائحة الأولى التي شهدت عليها فورد، إذ إنها عاصرت خلال سنوات المراهقة جائحة الإنفلونزا الإسبانية اعتبارا من 1918.

عائلة هيستر فورد

وتركت السيدة التي يصفها أقرباؤها بأنها ركن العائلة، سلالة كبيرة وراءها تتكون من أكثر من 280 فرداً عبارة عن 12 ولداً و48 حفيداً وحوالي 100 من أبناء الأحفاد وعدد مواز من أحفاد الأحفاد، وقد توفيت في منزلها محاطة بعائلتها.

ويذكر أن عميدة البشرية حاليا هي اليابانية كاني تاناكا البالغة 118 سنة.‏



شارك الخبر