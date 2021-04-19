اخبار السعوديه

رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

شكرا لقرائتكم رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، القيادات العسكرية في كل من جازان ونجران وشرورة، والوحدات التابعة لها.

واستمع الفريق الرويلي أثناء الزيارة إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة، مطلعاً على سير العمل في جميع الوحدات المرابطة.

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيداً بالمواقف الشجاعة والبطولية للقوات المشتركة في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة والقوات المشتركة في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.

وفي ختام الجولة شارك معاليه وجبة الإفطار مع الوحدات المشاركة في قوة شرورة وقوات التحالف.

رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين - متابعات الخليج 365 رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين - متابعات الخليج 365 رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين - متابعات الخليج 365 رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين - متابعات الخليج 365 رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين - متابعات الخليج 365 رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين - متابعات الخليج 365 رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين - متابعات الخليج 365 رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين - متابعات الخليج 365

رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين - متابعات الخليج 365 رئيس هيئة الأركان يزور الحد الجنوبي ويلتقي بالمرابطين - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا