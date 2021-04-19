ضبط 30 طناً من الخضراوات والأغذية مجهولة المصدر في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - جدة

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال شهر رمضان، عن مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية وأكثر من 30 طناً من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود الاستباقية تمكنت الفرق الرقابية في إدارة الناقلات من رصد وحجز 4 مركبات نقل محملة بقرابة 10 أطنان من الخضار والبطاطس مجهولة المصدر في محيط سوق الخضار المركزي، وجرى التحرز على الكميات وإتلافها على الفور قبل وصولها للباعة المخالفين.

ضبط بسطات عشوائية

وأضافت أمانة جدة أن الجولات الميدانية لإدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الشوارع الرئيسة بمنطقة البغدادية، أسفرت عن ضبط بسطات عشوائية أمام عدد من المنشآت الغذائية وإتلاف نحو 6 أطنان من المواد المعروضة التي تبدو عليها علامات التلف وأخرى مجهولة المصدر.

من جانبها واصلت بلدية البلد الفرعية أعمال الرقابة المكثفة على مواقع تواجد الباعة الجائلين في عدد من الأسواق والشوارع بنطاق الفرع، شملت منطقة البلد وأحياء الكندرة والبغدادية ومصادرة قرابة 15 طناً من الخضراوات والفاكهة التي كانت تعرض للمستهلكين عشوائياً وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية.

مكافحة الباعة الجائلين

وفي ذات السياق صادرت بلدية الصفا خلال الأيام الماضية نحو 11 طناً من الخضار والفاكهة، جرى ضبطها في محيط سوق الخضار المركزي وفي عدد من الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، وتم تسليمها للجمعيات الخيرية، كما تمكنت بلديات أبحر وبريمان والتاريخية والشرفية وخزام من ضبط عدد من البسطات العشوائية ومصادرة وإتلاف أطنان من الخضروات والمواد الغذائية بجانب خردوات ومعروضات متنوعة.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حرصاً على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، كما تعمل على منع أسباب التزاحم في تلك المواقع خلال جائحة كورونا وتطبيق تعليمات الإجراءات الوقائية، مثمنة تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.



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