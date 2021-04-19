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شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان

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شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي أمس، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان.

وتضمّنت المنصة العديد من الموضوعات منها: إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين، ويكون تحميل المنصة على الرابط : ‏https://2u.pw/PcCe0 ، وقد جُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في رمضان.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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