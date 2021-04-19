السعودية اليوم / أمانة الشرقية تواصل تكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والباعة الجائلين



الدمام 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية وسط الدمام بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، حملتها الرقابية الشاملة باستهداف المنشآت الغذائية والصحية والتجارية والباعة الجائلين، وذلك منذُ الأول من شهر رمضان المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس

ونفذت الفرق الرقابية 52 جولةً، نتج عنها إغلاق 6 منشآت صحية، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، كما قامت برفع أكثر من 33 بسطة مخالفة، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل والافتراش العشوائي.

ودعَت الأمانة إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والاشتراطات واتباع الممارسات الصحية، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية.

// انتهى //

12:43ت م

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الدمام 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية وسط الدمام بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، حملتها الرقابية الشاملة باستهداف المنشآت الغذائية والصحية والتجارية والباعة الجائلين، وذلك منذُ الأول من شهر رمضان المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ونفذت الفرق الرقابية 52 جولةً، نتج عنها إغلاق 6 منشآت صحية، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، كما قامت برفع أكثر من 33 بسطة مخالفة، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل والافتراش العشوائي.ودعَت الأمانة إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والاشتراطات واتباع الممارسات الصحية، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية.// انتهى //12:43ت م0066

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