

موسكو 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8589 إصابة جديدة بكورونا و346 وفاة، و6818 حالة شفاء.

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس

// انتهى //

12:29ت م

0063



موسكو 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8589 إصابة جديدة بكورونا و346 وفاة، و6818 حالة شفاء.وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و 710 آلاف و 690 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 105 آلاف و928 وفاة، في حين زاد إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و 333 ألفا و 598 حالة.// انتهى //12:29ت م0063

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 8589 إصابة جديدة بكورونا و346 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.