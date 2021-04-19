السعودية اليوم / انطلاق الاختبارات النهائية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام



الدمام 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

انطلقت الاختبارات النهائية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام للعام الدراسي الجامعي 1442هـ أمس، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية في جميع فروع الجامعة وكلياتها.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي أن الجامعة حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء الاختبارات، وسط تطبيق جميع الإجراءات والإرشادات الاحترازية والصحية الشاملة المقرة من الجهات المختصة، إضافة وجود الدليل الإرشادي لعودة آمنة للدراسة بالجامعة، وما يحتويه من بروتوكولات بالاختبارات.

وأشار إلى أنه جرى جدولة الاختبارات على فترات مختلفة لتقليل أعداد الطلبة المتواجدين في الكلية في وقت واحد وترتيب أماكن الجلوس في قاعة الاختبار لتحقيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات عند مداخل قاعات الاختبارات وغيرها.

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12:10ت م

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