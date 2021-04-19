السعودية اليوم / الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا



بكين 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن جميع الإصابات الجديدة وافدة، في حين لم تسجل أي إصابة محلية العدوى، مبينة أن أجمالي الإصابات ارتفع إلى 90510 منها 5515 إصابة وافدة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

وأشارت إلى تماثل 10 حالات للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين منذ ظهور الفيروس حتى الآن إلى 85559 حالة.

// انتهى //

12:03ت م

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بكين 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جراء الفيروس.وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن جميع الإصابات الجديدة وافدة، في حين لم تسجل أي إصابة محلية العدوى، مبينة أن أجمالي الإصابات ارتفع إلى 90510 منها 5515 إصابة وافدة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 4636.وأشارت إلى تماثل 10 حالات للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين منذ ظهور الفيروس حتى الآن إلى 85559 حالة.// انتهى //12:03ت م0060

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