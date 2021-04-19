السعودية اليوم / 29 وفاة و2996 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الساعات الـ24 الماضية 29 وفاة جديدة بسبب

وأشارت السلطات الصحية البلجيكية إلى أنه بذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للجائحة، حيث وصل إجمالي الوفيات إلى 23747 وفاة، والإصابات إلى 949996 إصابة.

// انتهى //

12:03ت م

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بروكسل 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الساعات الـ24 الماضية 29 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد ، و2996 إصابة.وأشارت السلطات الصحية البلجيكية إلى أنه بذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للجائحة، حيث وصل إجمالي الوفيات إلى 23747 وفاة، والإصابات إلى 949996 إصابة.// انتهى //12:03ت م0059

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