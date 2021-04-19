السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجّل 532 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية 532 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 114646 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1801 وفاة.

// انتهى //

12:02ت م

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سيئول 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 وفيات.وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 114646 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1801 وفاة.// انتهى //12:02ت م0055

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