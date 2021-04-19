السعودية اليوم / العيادات المتنقلة بجادة صبيا تقدم خدماتها لـ 87 زائراً



صبيا 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

قدم البرنامج التوعوي للعيادات الطبية المتنقلة الذي تنفذه جمعية الإحسان الطبية الخيرية بالشراكة مع بلدية محافظة صبيا على رصيف جادة صبيا، فحوصات مجانية لـ 87 زائراً وزائرة من خلال عيادات (الباطنية والسكر، والعيون، والأسنان، والكشف المبكر عن سرطان الثدي).

ويقدم برنامج العيادات على مدى 16 يوماً من شهر رمضان المبارك للزوار خدمات قياس الضغط ونسبة السكر بالدم، وقياس الوزن والطول، وقياس وفحص النظر، والفحص على الفم والأسنان، والكشف والتثقيف للسيدات حول سرطان الثدي.

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11:58ت م

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