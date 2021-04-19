

مكة المكرمة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي أمس، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان.

وتضمّنت المنصة العديد من الموضوعات منها: إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين، ويكون تحميل المنصة على الرابط : ‏https://2u.pw/PcCe0 ، وقد جُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في رمضان.

// انتهى //

11:18ت م

0049





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.