السعودية اليوم / 77504 مستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفيات القنفذة



القنفذة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة القنفذة خدماتها لـ 77504 مستفيدين، خلال الربع الأول من العام 2021م.

وبينت "صحة القنفذة" أن عدد مراجعي طوارئ مستشفى القنفذة بلغ 20498 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى جنوب القنفذة 15102 مراجع، و 8872 مراجعا لطوارئ مستشفى ثريبان، وعدد مراجعي طوارئ مستشفى المظيلف 17660 مراجعا، و 15372 مراجعا لطوارئ مستشفى نمرة.

يُذكر أن صحة القنفذة تقدم خدماتها من خلال 5 مستشفيات و 44 مركزا للرعاية الصحية الأولية.

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11:17ت م

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