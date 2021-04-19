السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 11437 إصابة جديدة بكورونا



برلين 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 11437 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و153 ألفا و699 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80 ألفا و6 وفيات، مشيرًا إلى تعافي مليونين و787 ألفًا و200 حالة.

// انتهى //

10:46ت م

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برلين 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 11437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و92 وفاة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و153 ألفا و699 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80 ألفا و6 وفيات، مشيرًا إلى تعافي مليونين و787 ألفًا و200 حالة.// انتهى //10:46ت م0045

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