السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ 971 جولة رقابية على المنشآت التجارية



نجران 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 971 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، إضافة إلى إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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10:44ت م

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