شكرا لقرائتكم خبر عن جدة .. إتلاف 30 طناً خضروات وأغذية مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال شهر رمضان، عن مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية وأكثر من 30 طناً من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود الاستباقية تمكنت الفرق الرقابية في إدارة الناقلات من رصد وحجز 4 مركبات نقل محملة بقرابة 10 أطنان من الخضار والبطاطس مجهولة المصدر في محيط سوق الخضار المركزي، وجرى التحرز على الكميات وإتلافها على الفور قبل وصولها للباعة المخالفين.

وأضافت أمانة جدة أن الجولات الميدانية لإدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الشوارع الرئيسة بمنطقة البغدادية، أسفرت عن ضبط بسطات عشوائية أمام عدد من المنشآت الغذائية وإتلاف نحو 6 أطنان من المواد المعروضة التي تبدو عليها علامات التلف وأخرى مجهولة المصدر.