شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يحتاجه المسلم في رمضان .. منصة تفاعلية لقاصدي الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي أمس، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان.

وتضمّنت المنصة العديد من الموضوعات منها: إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين، ويكون تحميل المنصة على الرابط : ‏https://2u.pw/PcCe0 ، وقد جُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في رمضان.