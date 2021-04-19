الدولار في القاع والذهب يقتنص الفرصة.. لعبة القط والفأر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع الدولار الأمريكي في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، قرب قاع شهر، في وقت اقتنصت عقود الذهب هبوط العملة الأمريكية وتصعد مجددا.

وهبط الدولار قرب أقل مستوى في شهر مقابل عملات أخرى، فيما راوحت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في خمسة أسابيع، بعدما أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) نظرته بأن أي زيادة في معدل التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.



ونزلت العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا، بفعل تحسن الإقبال على المخاطرة وسط موجة صعود للأسهم العالمية إلى مستويات قياسية.



وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام ست من من العملات المنافسة، 91.632 بالقرب من مستواه المتدني في الأسبوع الماضي عند 91.484، وهو مستوى انحدر إليه آخر مرة في 18 مارس/آذار 2021.



وأمام العملة اليابانية، سجل الدولار 108.55 ين قرب أقل مستوى منذ 24 مارس آذار؛ فيما سجل اليورو 1.1958 دولار أمريكي قرب أعلى مستوى منذ الرابع من مارس أذار.



وبينما تحولت الاستثمارات نحو الصناديق المقومة بالدولار خلال الأسابيع الماضية، مع تحسن مؤشر الدولار، بدأت هذه الاستثمارات هجرة نحو الأسهم والصناديق المقومة بالذهب، بفعل عوائدها المجدية أكثر من العملة الأمريكية.



الذهب يقتنص الفرصة

في المقابل، وأمام هبوط مؤشر الدولار، ارتفع الذهب اليوم ليحوم قرب قمة سبعة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، إذ دعمت الأسعار بفعل انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1780.65 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار.



وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1779.98 دولار للأوقية.



ونقلت رويترز عن مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس، قوله: "في الوقت الحالي، مزيج نزول الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الفائدة يدعم الذهب بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية.



وأضاف: "هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز مستوى 1765 دولارا والتوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير".



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.79 دولار للأوقية بعد بلوغها قمة ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2782.68 دولار، في حين زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1204.12 دولار.