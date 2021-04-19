مواصفات الموديل الجديد من إبيزا.. لمسات سحرية لـ"سيات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت سيات النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها إبيزا Ibiza، والذي يطل برتوش تصميمية جديدة على المقدمة والمؤخرة، مع تحسينات داخلية.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن السيارة الجديدة تتميز من خلال أطقم العجلات الجديدة بقياسات 17 و 18 و 19 بوصة، وألوان الطلاء الجديدة، فضلا عن الاعتماد على تقنية LED في إضاءة السيارة الأمامية والخلفية.

وتزدان المقصورة الداخلية بأسطح ناعمة، وكسوات جديدة للمقاعد، وتصميم جديد لفتحات التهوية، والمقود متعدد الوظائف، الذي يمكن تغطيته بجلد نابا الفاخر.

وأجرت الشركة التابعة لمجموعة فولكسفاجن تحديثات على الأضواء المحيطية، كما يتوفر للسيارة شاشة لنظام الملتيميديا بقياس 9.2 بوصة، والذي يدعم خدمات الإنترنت ونظام التحكم بالأوامر الصوتية، مع ميزة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويمتد برنامج دفع السيارة من قوة 80 حصانا/93 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 150 حصانا/250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

كما تتوفر نسخ الغاز الطبيعي والمعتمدة على ناقل حركة يدوي سداسي التعشيقات أو أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات.