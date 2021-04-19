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نخل الرياض يموت على أرصفتها بسبب الإهمال.. ومغردون يوجهون رسالة لـ البلديات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

نخل الرياض يموت على أرصفتها بسبب الإهمال.. ومغردون يوجهون رسالة لـ البلديات

بسبب إهماله وعدم الاعتناء به

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “#نخل_الرياض_يموت_على_أرصفتها”، حيث تداولوا مجموعة من الصور أظهرت تردي حالة النخيل على أرصفة العاصمة الرياض بسبب إهماله وعدم الاعتناء به، مطالبين من البلديات التدخل وحل هذه المشكلة.

النخلة رمز

وقالت سالمه الموشي عبر الوسم: “النخلة رمز السعودية وشعارنا وأمننا، ساعدوا النخل ليصل صوتنا ساعدونا في دعم الهاشتاق ليصل ترند”.

نخل الرياض يموت على أرصفتها بسبب الإهمال.. ومغردون يوجهون رسالة لـ البلديات - متابعات الخليج 365

وعلق محمد عزيز العرفج بقوله: “لا بد من وجود حل للنخل الذي يزرع أو يغرس على الأرصفة في شوارع مدينة الرياض”.

رسالة للبلديات

وغردت زهرة الأوركيدا بقولها: “أتمنى أن تسارع البلديات بحل هذه المشكلة”.

نخل الرياض يموت على أرصفتها بسبب الإهمال.. ومغردون يوجهون رسالة لـ البلديات - متابعات الخليج 365 نخل الرياض يموت على أرصفتها بسبب الإهمال.. ومغردون يوجهون رسالة لـ البلديات - متابعات الخليج 365 نخل الرياض يموت على أرصفتها بسبب الإهمال.. ومغردون يوجهون رسالة لـ البلديات - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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