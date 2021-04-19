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شكرا لقرائتكم طريقة تحضير بانيه الدجاج المشوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19
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طريقة تحضير بانيه الدجاج المشوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
نقدم لكم اليوم الاثنين، اليوم السابع من أيام رمضان المبارك، طريقة تحضير بانيه الدجاج المشوي.
المكونات
- قطع من صدور الدجاج المخلية من العظم.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- القليل من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة من عصير الليمون.
- 3 ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة من العسل الأسود.
طريقة التحضير
- ضعي قطع الدجاج في وعاء عميق وضيفي لها الثوم المفروم ثم الملح والفلفل الأسود والزعتر الجاف والليمون وزيت الزيتون وقلبيها إلى أن يمتزج الخليط مع الدجاج.
- اتركيها قليلاً بداخل التتبيلة إلى أن تتشربها بشكل تام.
- حضري الشواية الكهربائية وسخنيها على درجة حرارة 200 درجة.
- استخدمي فرشاة وادهني سطح الشواية بالقليل من زيت الزيتون.
- قومي بوضع قطع البانية على سطح الشواية وأغلقي الغطاء واتركيها حوالي عشر دقائق إلى أن تنضج تمامًا.
- ارفعي قطع الدجاج من الشواية وضعيها في طبق التقديم.
- يمكنك تقديمها كوجبة صحية إلى جانب الخضار السوتيه أو مع بطاطس مهروسة أو مع السلطة الخضراء كما تحبين.
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