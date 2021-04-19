تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطار رعدية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, المخواة, المندق, بلجرشي, غامد الزناد, قلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

حركة الرياح السطحية

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, حالة البحر متوسط الموج.

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