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تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 66.59 دولار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 66.59 دولار

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار النفط هامشيًا خلال تداولات الاثنين مع ارتفاع حالات الإصابة حول العالم بفيروس “كوفيد-19″، على الرغم من عمليات التطعيم المستمرة.

العقود الآجلة لخام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 0.27% أو 18 سنتًا عند 66.59 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:49 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

عقود الخام الأمريكي

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو 0.22% أو 14 سنتًا إلى 62.99 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي 6.4% مسجلة أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ الفترة المنتهية في الخامس من مارس.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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