تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 187.25 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار الذهب في السعودية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 19 أبريل 2021، ترقباً لتعاملات بداية الأسبوع في البورصات العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية إلى نحو 214 ريالاً (57.07 دولار).

الذهب عيار 21

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى نحو 187.25 ريال (49.93 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 160.50 ريال (42.80 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة اليوم إلى 124.84 ريال (33.29 دولار).

الذهب يرتفع عالمياً

وعالميا ارتفع الذهب اليوم بفعل انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية, حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1777.65 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 في المئة مسجلةً 1777.80 دولارًا للأوقية.

وتراجعت الفضة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 25.79 دولارًا للأوقية, وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2782.68 دولارًا، في حين زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1204.12 دولارات.

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