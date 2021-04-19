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منصة مدرستي تتيح أداة الاختبارات الإلكترونية للمعلمين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

منصة مدرستي تتيح أداة الاختبارات الإلكترونية للمعلمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، عن إتاحة أداة الاختبارات الإلكترونية للمعلم في منصة مدرستي.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر “تويتر”: “تُتيح منصة مدرستي للمعلمين والمعلمات التعرّف على طريقة استخدام أداة الاختبارات الإلكترونية، من خلال الاطلاع على الرابطين التاليين:

الدليل الأول: (اضغط هنا).

الدليل الثاني: (اضغط هنا).

ما هي منصة مدرستي؟

يذكر أن منصة مدرستي، هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين ، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

منصة مدرستي تتيح أداة الاختبارات الإلكترونية للمعلمين - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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