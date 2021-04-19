السعودية.. شرطة الرياض تكشف حقيقة فيديو التعدي على "مقيمين"

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

كشفت شرطة الرياض، الإثنين، حقيقة مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر تعدي مواطن على مقيمين بالضرب.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي مواطن ومقيم على عددٍ من المقيمين بالضرب قديم ويعود لعام 2015.

وأوضح أنه "سبق أن تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتعدين في حينه".

وأفاد الكريديس بأن إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة تم اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها يثير اللبس ويوجد انطباعاً أنها وقائع جديدة، مما ينافي الحقيقة ويضلل الرأي العام في الداخل والخارج.

وأكدت وزارة الداخلية أن أنظمة المملكة تطبق بحق كل من يخل بالأنظمة ويعتدي على الآخرين، بغض النظر عن جنسيته، سواء كان مواطنا أو مقيما.