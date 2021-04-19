السعودية اليوم / الهند تسجل زيادة يومية قياسية أخرى في إصابات كوفيد-19



بنجالور 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجلت الهند اليوم 273810 حالات إصابة بفيروس

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 178769 بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 1619 وفاة جديدة.

// انتهى //

09:22ت م

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بنجالور 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجلت الهند اليوم 273810 حالات إصابة بفيروس كورونا ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 15 مليون شخص.وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 178769 بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 1619 وفاة جديدة.// انتهى //09:22ت م0037

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