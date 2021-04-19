شكرا لمتابعة خبر عن العنف الأسري يتفاعل مع شكوى بشأن تعرض فتاة للاعتداء على يد عمها وزوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، مع شكوى شخص من تعرض ابنته للاعتداء من قبل شقيقه وزوجة شقيقه.

وقال والد الفتاة، أن ابنته تعرضت لاعتداء من قبل شقيقه وزوجته، ما تسبب في إصابتها بكسر في أحد ضلوعها، مطالباً بمحاسبتهما، وأرفق شكواه بصورا لنجلته خلال تنويمها بأحد المستشفيات لعلاجها من الإصابات التي لحقت بها جراء هذا الاعتداء.

ورد مركز بلاغات العنف الأسري على والد الفتاة قائلا أنه جارٍ العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.